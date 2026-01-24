Anuncian al festival por el 43 aniversario de Casa de la Cultura en Rosario

EL ROSARIO._ Presentan el festival por el 43 aniversario de Casa de la Cultura “Gilberto Owen”, por medio de video a manera de conferencia de prensa por la página oficial del Ayuntamiento.

La grabación cuenta con la presencia del director de Casa de la Cultura, Gabriel Domínguez, y el coordinador de Turismo Mario Tirado Rodríguez, y el profesor Fernando Martínez.

Cabe destacar que la administración se ha caracterizado por la nula invitación de medios que suelen hacer cuestionamientos.

El titular del espacio cultural, precisó que el festival tendrá lugar a partir del martes 27 de enero al sábado 28 de febrero.

“Donde estaremos viviendo actividades culturales y educativas en lo que viene siendo el municipio”, dijo.

Indicó que se trabajará de igual forma con las extensiones de Casa de la Cultura con sede en las sindicaturas de Agua Verde, Chametla y Cacalotán.

Destacó que dentro del programa, se presentarán las instituciones aliadas como son el Centro Iniciación Artística 012, la escuela Caulyan, la academia de danza Stage Dance.

Las presentaciones se realizarán tanto en la cabecera como en comunidades del municipio entre las que mencionó Chametla, Agua Verde, Potrerillo, la zona de Tablones, Chilillos.

Por su parte del coordinador de Turismo, Mario Tirado Rodríguez, informó que se iniciarán las actividades con la presentación de la escuela primaria Antonio Rosales.

Refirió que se contemplan actividades como exposiciones pictóricas, círculos literarios, conciertos.

Tirado Rodríguez expuso que el cierre tendrá lugar el 28 de febrero con un espectáculo en la explanada municipal.

“Así es que va a estar muy interesante este programa, invitamos a toda la ciudadanía y también a los pueblos aledaños”, mencionó.