EL ROSARIO._ La aspirante a la Alcaldía, por la coalición “Fuerza y corazón por Sinaloa”, Ana Gabriela López Quevedo, descartó solicitar acciones de protección tras la renuncia de otra candidata.

Claudia Tiznado Flores, candidata a diputada local por el 24 distrito, presentó su renuncia, y al ser la segunda persona en abandonar la fórmula después de Manuel Antonio Domínguez, donde ambos sugirieron fue por motivos de seguridad.

“La verdad desconozco al cien por ciento el tema de con ella, no he tenido el tiempo de verlo directamente de qué es lo que está sucediendo; en lo que me compete a mí no he tenido ningún problema con el tema de seguridad”.