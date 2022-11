Asume Lili Evangelina Betancourt dirigencia del PAN Escuinapa

ESCUINAPA._ La elección ya pasó y ahora se busca trabajar en unidad, manifestó Lili Evangelina Betancourt Rojas al asumir la dirigencia del PAN municipal.

“Desde el momento que me registré pedí la unidad de los militantes, si bien no votaron todos por mí, eso ya pasó, lo que quisiera es que nos uniéramos para trabajar y sea más fuerte el partido en unidad, están las puertas abiertas para todos, en su momento los buscaré”, dijo.

Asumir la dirigencia de un partido que está “apagado”, debido a que los militantes tienen años que no sienten la cercanía con quienes dirigente el instituto político, no es fácil, indicó.

Ya que se tiene que trabajar mucho más, buscar a cada una de las personas que creen en la ideología del PAN, que como ella se unieron en pro de mejorar las políticas públicas.

De tener 1 mil 200 militantes afiliados, hoy apenas llegan a 400, precisó, porque muchos en el programa de reafiliación no fueron tomados en cuenta y de manera automática fueron eliminados.

Su trabajo consistirá en buscar a todos, a quienes deseen seguir dentro de las filas del partido, aquellos que comulgan con la doctrina panista y quienes no deseen continuar, serán respetados, señaló.

Informó que su mensaje como dirigente es el llamado a estar en unidad, a volver con las jornadas del PAN en las colonias, en las comunidades, con el acercamiento con los militantes, de cara siempre, que sean tomados en cuenta para cualquier decisión que se asuma en tiempos electorales y también cuando no lo son.

Betancourt Rojas indicó que se unió hace 30 años al PAN, orientada por los discursos que Manuel Clouthier ‘Maquío’ daba en las plazas públicas, en sus campañas.

“Era fanática de Manuel Clouthier, fue un gran hombre, líder, me emocionaba escuchándolo, de ahí nació mi deseo de estar en el PAN, en 1992 me afilié, me comprometí en campaña, a volver jornadas, sientan militantes comunidades que se les arropa, que se les toma en cuenta y así será”, dijo.

La nueva dirigente reconoció que existe una impugnación del proceso de elección, pero se trata de una contra el encargado de la mesa de elecciones que era el dirigente interino Aurelio Casillas, de ese tema se está haciendo cargo el departamento jurídico del PAN, precisó.

El compromiso que asume, indicó, es estar pendiente de sumar a la militancia y a todos aquellos que deseen unirse al PAN, donde el trabajo requiere ser constante, arduo, que den posibilidades de triunfo en una elección.