$!Atenderá SAT móvil a más de 200 personas durante jueves y viernes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la presencia del SAT móvil se atenderán más de 200 personas durante jueves y viernes, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas.
“Para que el SAT móvil te atendiera era por citas, se publicó un link en diversos medios para que pudieran atender, se saturó de citas hoy y mañana pero daba la opción de atender, pero sin horario, esperar a que se desocupara y se atendiera”, dijo.
Con esa condición se están atendiendo alrededor de 96 personas con citas y se tenían 25 personas esperando para hacer trámites, que también tendrían la oportunidad de aprovechar el SAT móvil.
El mismo número de personas se atiendan el viernes, por lo que serán más de 200 personas las que se atiendan.
Con este número de personas atendidas, más las que llegaron buscando hacer un trámite, les muestra que hay una necesidad de que esos servicios se tengan disponibles para los ciudadanos.
“Creo que es una necesidad que se requiere, que haya una oficina del SAT en Escuinapa, lo están viendo, porque hay personas que vienen desde la Concha incluso desde Acaponeta, de Rosario, de Teacapán, creo que sí es necesario una oficina del SAT”, dijo.
Las personas que no alcanzaron cita pueden mandar un mensaje al 6951222212 o vayan a la oficina de Desarrollo Económico para registrarlas para saber que tanta demanda tienen para pedir de nuevo la oficina del SAT móvil a través del Secretario de Economía Ricardo Velarde Cárdenas y a la Subsecretaría de Fomento Económico Wendy Hernández.
Pues hay personas que requieren hacer trámites, el SAT móvil tenía al parecer 4 años sin traerse a la ciudad, las personas tienen que trasladarse hasta Mazatlán y gastan mínimamente 500 pesos cuando van desde la ciudad pero el ir de una comunidad el gasto es mayor.