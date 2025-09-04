$!Atenderá SAT móvil a más de 200 personas durante jueves y viernes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la presencia del SAT móvil se atenderán más de 200 personas durante jueves y viernes, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas.

“Para que el SAT móvil te atendiera era por citas, se publicó un link en diversos medios para que pudieran atender, se saturó de citas hoy y mañana pero daba la opción de atender, pero sin horario, esperar a que se desocupara y se atendiera”, dijo.

Con esa condición se están atendiendo alrededor de 96 personas con citas y se tenían 25 personas esperando para hacer trámites, que también tendrían la oportunidad de aprovechar el SAT móvil.

El mismo número de personas se atiendan el viernes, por lo que serán más de 200 personas las que se atiendan.