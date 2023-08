ESCUINAPA._ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa redobla esfuerzos para brindar una atención y servicio de calidad y calidez a usuarios escuinapenses.

Jazmín del Carmen Ramos García, gerenta de la paramunicipal, expresó que se han atendido fugas de agua, revisión de baja presión en domicilios y succión con el camión vactor a alcantarillas y drenajes, esto por las fuertes lluvias que han azotado al municipio, por lo que pide a los usuarios tener paciencia.

“Comentarle a la ciudadanía que no se me desesperen, tenemos demasiadas órdenes, con esto de las lluvias, los drenajes se colapsan, se hacen fugas y somos pocos de personal, se están sacando de poco a poco (reportes), no podemos atenderlos al mismo tiempo, si queremos un trabajo de calidad, es tener paciencia”, indicó.