Atrae Fiscalía caso de acoso sexual de abogada que viajó de Escuinapa a Mazatlán en camión de pasajeros

ESCUINAPA._ La lucha de Fara Judith por llevar a las autoridades a la persona que la acosó sexualmente mientras viajaba de Escuinapa a Mazatlán, avanza porque su caso fue atraído por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, confirmó la joven a Noroeste.

La abogada afectada manifestó que después de que el hecho fue dado a conocer por este medio, se acercaron personas del Instituto de las Mujeres de Escuinapa para brindar su apoyo, y el Vicefiscal de la zona sur le asignó a una agente del Ministerio Público para atender su denuncia, en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales.

“Al acudir a la Vicefiscalía me comentaron que esta denuncia, es la primera denuncia por acoso sexual en un autotransporte, es un dato que me generó muchísima impotencia, porque al final sé que hay muchísimas más mujeres que vivieron esta situación y es aquí cuando pienso ¿no existirá otra denuncia porque recibieron el mismo trato que yo o por la indiferencia social? ¿qué está pasando?”, dijo.

El martes acudió al Ministerio Público que le asignó la Vicefiscalía, donde se le dio un trato diferente a cuando acudió a denuncir el hecho, dijo.

“También me comentaron que me quieren ver de la Secretaría de la Mujer del estado, lo cual me halaga, pero creo que con esto demostramos y volvemos a probar que es necesario hacer pública una situación de éstas para tener atención de las autoridades, asumo mi caso para visibilizar lo que pasa, sin la publicación de Noroeste creo que no hubiéramos llegado a esto y es algo que agradezco”, precisó.

Muchas mujeres deben tener casos parecidos a lo que ella vivió, destacó, pero sin la decisión de denunciar, por miedo, por el mal trato que se reciben en los lugares a donde acuden a interponer su denuncia, simplemente se quedan con esa incomodidad de haber vivido la situación.

Señaló que va a continuar con el caso, aunque ha recibido mensajes de familiares del presunto acosador, algunos de los cuales señalan que su actuación es en base a un ex Alcalde, quien es su tío.

“Denunciar es una decisión personal, porque no creo que quedarnos calladas ayude, siento que debemos visibilizar estos hechos que nos lastiman y que seguramente pasan de manera frecuente en los camiones, esto es por mí y por todas”, dijo.

Fara Judith manifestó que ha recibido un apoyo extraordinario de muchas mujeres y por ello continuará con su lucha, porque nadie más vuelva a hacer sentir incómoda a una mujer mientras viaja a otro lugar.

“También estoy hablando con mis abogados y queremos que los Unidos de Sinaloa (empresa en que viajó) implemente protocolos de seguridad para sus usuarias”, señaló.

Fara Judith denunció el trato que recibió en una Agencia del Ministerio Público de Mazatlán, después de que un hombre que se sentó a su lado en el camión de pasajeros, empezó a tocar su pierna y ante el reclamo después empezó a masturbarse, mientras que el chofer del camión, aunque supo del hecho, no hizo nada, ni los pasajeros.

Dos mujeres que iban en el autobús grabaron mientras le reclamaba a la persona lo que había hecho, y se ofrecieron a ser sus testigos en caso de denuncia.