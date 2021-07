Aumenta un peso el precio de la tortilla en Escuinapa; ahora cuesta 23 pesos el kilo

ESCUINAPA. _ El precio de la tortilla tuvo de nuevo un incremento de 1 peso al kilogramo, debido al aumento de los insumos para hacer el producto, informo el dirigente de la Unión de la Masa y la Tortilla.

“El incremento se dio, porque lo que es el insumo de la harina subió hasta mil quinientos cincuenta pesos por tonelada, aunado a eso son diez o quince centavos que sube el litro de gas cada semana, por lo que decidí incrementar un peso” dijo Ramón Rendón García.

Informo que, aunque la decisión de aumentar fue de manera personal, otros compañeros de la Unión decidieron también realizar el incremento al kilogramo, dado que el costo de los insumos es algo que les está afectando a todos.

“Si me quedo como estaba en veintidós, no se puede, no puedo comprar caro y vender barato, que es lo que pasa, todos consumimos misma harina, gas, misma luz, una marca u otra lo consumimos, por eso todos o la mayoría incrementaron un peso” dijo.

Además del incremento de los insumos hay poca venta, el consumidor no se está acercando y ellos como comerciante tienen que subir la tortilla para poder seguir teniendo las ‘cortinas abajo’ de su negocio, si no ya hubieran cerrado, manifestó.

La PROFECO determina algunos precios, después de hacer estudios de costos, indicó, pero estos lo hacen en lugares como la Ciudad de México, donde los vendedores de tortillas aun hacen nixtamal y están subsidiados, en el municipio no es posible hacerlo así.

“Aquí no hay quien nos venda maíz, tenemos que trasladarnos a Culiacán para tener segura esa materia prima, aquí la gente ya no sembró maíz, por lo que todos los tortilleros estamos ‘harinizados’, antes lo hacíamos nixtamal, porque se sembraba maíz en Rosario, en Palmillas, ahora tenemos que comprar harina” dijo.

Sí hay molestia de los consumidores cuando llegan y perciben el incremento de la tortilla, reconoció, es algo que siempre sucede, pero ellos como comerciantes no pueden mantenerse con precios bajos, cuando están comprando caros.

Apenas en mayo los tortilleros incrementaron a 22 pesos el kilogramo de tortilla y a mediados de este mes decidieron aumentar a 23 pesos el kilogramo.