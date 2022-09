Autoveda en cooperativas pesqueras de Escuinapa es en protesta contra las autoridades, dice dirigente

ESCUINAPA._ La autoveda es una protesta de los pescadores contra las autoridades que desde hace casi 3 años no los consideran para definir el tiempo de capturas y sus malas decisiones los mandan al fracaso señaló Manuel Cortez Torres, Presidente de la Federación ‘Puerta de México Libre’.

“Hace mucho que por motivos de la pandemia no, nos invitan a una reunión para tratar asuntos de la veda, para saber el esfuerzo pesquero de las lagunas, para ver la calidad del producto, no vemos una autoridad que se tiene que preocupar por ver esto, estamos abandonados”, dijo Manuel Cortez Torres.

El sector no sabe que están haciendo las autoridades en materia científica o técnica, las decisiones, las vedas y la apertura de estas no se emiten con el respaldo de los pescadores, que cada uno conoce su sistema lagunar y no tienen las mismas condiciones.

“Entonces es temerario esto (apertura de veda) por parte de las autoridades, porque son instituciones que tienen una obligación para el sector, pero no lo hacen, una autoveda es riesgosa, es imposible porque solo nosotros vigilando, pero también es una protesta”, dijo.

La veda se abrió el 15 de septiembre, cuando el camarón tenia una talla de 5-7 gramos, 10 días después que consideran iniciar la zafra que es el 25 ya se tiene un camarón más comercial de 8 a 10 o 12 gramos.

Aunque se tiene mucha agua en los esteros debido a las lluvias, estas siempre serán benéficas y el domingo 25 saldrán a la actividad como sea, sin esperar más, preciso.