Avanza al 40% obra del Centro de Autismo en Elota

NOROESTE / REDACCIÓN

LA CRUZ, Elota._ Con una inversión de 18 millones 841 mil pesos, se construye el Centro de Autismo en La Cruz del municipio de Elota, obra que es un compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya por peticiones recibidas, expresó el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio.

Destacó que a la fecha registra un avance del 40 por ciento.Dio a conocer que ya se terminaron los trabajos en muros y firme de concreto, además que ya se cimbró casi toda la losa, a excepción de la que tiene doble altura por lo que se colocaron las nervaduras y el casetón.

”Esta obra que cuenta con una inversión de 18.8 millones de pesos y forma parte del plan de reactivacion económica, del plan Sinaloa, se está construyendo en la Cruz de Elota, lleva el 40 por ciento de avance físico, expresó.

Montero Zamudio añadió que esta obra se realiza por instrucción del gobernador, Rubén Rocha Moya y se espera quede concluido al finalizar el presente año 2025.

Agregó el funcionario estatal que el Centro de Autismo se construye en la cabecera municipal de Elota y será de gran beneficio para la región.