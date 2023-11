ESCUINAPA._ El Ayuntamiento no ha cumplido con convenios establecidos con personal reinstalado por lo que ya han llegado ‘medidas de apremio’ de un Juez Federal con sanciones administrativas que obligan a pagos económicos, indicó José Antonio Prado Zárate, Síndico Procurador.

“La situación se está poniendo compleja, pueden venir más medidas de apremio, que son consecuencia de la omisión, en el desacato de una orden que ha dictado un Juez Federal, estas son sanciones que deben pagar servidores públicos y que en algún momento puede tocarles a todos los servidores públicos, incluido el Cabildo”, dijo Prado Zárate.

Manifestó que hasta el momento tiene conocimiento que son 6 medidas de ‘apremio’ con sanciones económicas que podrían llegar hasta los 12 mil pesos cada una, las que han llegado a la Comuna.

El costo directo económicamente es para el servidor público encargado de cumplir con lo establecido en los convenios, señaló sin definir de que funcionario público se trataría.

“Expresé mucho el tema en sesiones de Cabildo, dije que pasaría y está pasando, es una situación que se tenía que visualizar resolver no buscar más plazos ‘pateando el balón’, porque no se resuelve la situación de no pagar, se generan sanciones”, dijo.

El tema al parecer lo está llevando a cabo un despacho jurídico ajeno a la Sindicatura, es un despacho particular el que está llevando los casos, buscando establecer probablemente tiempo en los casos de los convenios pero que al final tendrán el mismo resultado, habrá que pagar.

Informó que se tienen 48 convenios establecidos con trabajadores reinstalados, en algunos casos el despacho jurídico particular contratado está buscando la cercanía con los trabajadores para intentar cambiar algunas cosas, eso puede hacer que se gane tiempo, pero insistió en que no cambiaran los resultados.

En cuanto a 3 trabajadores reinstalados que han sido despedidos, indicó que estos no estarán afectados en el laudo ganado, pero podrían iniciar un nuevo proceso jurídico por este despedido y ocurrirá lo mismo que en casos como el de un ex gerente de Jumapae al que se le están pagando dos demandas laborales ganadas.