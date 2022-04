Ayuntamiento de Escuinapa pagará alrededor de $436 mil por mes por adelanto de participaciones estatales y adeudo a CFE

ESCUINAPA._ La Comuna pagará alrededor de 436 mil pesos por mes por el adelanto de participaciones estatales para saldar sueldos atrasados a sindicalizados y la energía eléctrica que se adeudaba por parte de Jumapae, informo el Tesorero Víctor Hugo Camacho Millán.

“Sí vamos a estar pagando alrededor de 137 mil pesos por el apoyo que se nos está dando, y más-menos 299 mil pesos por el convenio del pago de energía de Jumapae, la segunda deuda es a tres años porque es más dinero”, dijo.

Informó que ya se había buscado la manera de pagar a los trabajadores sindicalizados los 2 millones 219 mil pesos que se les adeudaban, por lo que iban a hacer un esquema de pago.

Se tenía contemplado regresar el recurso con pagos cada semana hasta culminar con el pago total, pero se presentó la oportunidad del Gobernador Rubén Rocha Moya de apoyarlos.

El interés del mandatario estatal es que se no se siguiera afectando a los trabajadores, por lo que se comprometió a adelantar un millón 100 mil pesos, pero el resto lo tendría que dar el Municipio como adelanto de participaciones y se les descontarían de abril a diciembre, explicó.

Como es un convenio el que se firma, debe ser sometido a votación en el Cabildo, para que el acta sea enviada a la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se establecerá la forma de pago desde abril hasta diciembre de este año.

El funcionario explicó que probablemente el recurso sea depositado en los próximos días para empezar con la dispersión de éste a los trabajadores, que desde hace meses lo esperan.

Indicó que existe la disponibilidad del Gobierno del Estado de apoyar lo que más se pueda, y el apoyo que se les está dando con el 50 por ciento de la deuda del sindicato es bueno, pues el Ayuntamiento tiene que enfrentar los próximos meses algunos pagos relacionados con negociaciones de ex trabajadores, ex policías, algunos bonos de antigüedad, que no se habían pagado en meses pasados.