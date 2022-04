$!Bajan de la Presa Santa María para votar, pero ni en Rosario ni Escuinapa instalaron casillas especiales; reprochan al INE

Algunos llegaron a las casillas básicas, pero al intentar participar se les informaba que no podían porque pertenecían a otros estados o ciudades, por lo que solo podían acudir a Mazatlán donde se localizaba la casilla especial en la Conapesca.

ESCUINAPA._ Trabajadores de la Presa Santa María llegaron al municipio para querer votar en la consulta de Revocación de Mandato, pero su sorpresa fue que no se instaló una casilla especial para las personas en tránsito por el sur del estado.

Ellos se trasladaron desde la zona serrana buscando la casilla especial para votar.

“Vengo de Chiapas, queremos votar, pero no nos dan solución de nada, que no hay casillas, que no podemos”, dijo Ángel Rosales.