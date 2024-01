“La arpilla (de tomatillo) se llena con tres botes (cubetas de 30 litros) y media, nos la pagan a 40 pesos, al día puedo ganar 400 pesos si hago las 10 arpillas y es que lo del chile pues no paga y ahorita sí no alcanzamos ni a ahorrar”, expresa.

“No me alcanza, el pasaje para Michoacán me sale en 900, a veces esta tan mal el día que puedo ganar 180 pesos, de esos tenía que pagar 150 a quienes me cuidan los niños, ya no pude, ahora me los cuida mi niña”, expresa.

Hace 20 días que llegaron, para su fortuna, una vecina de Isla del Bosque les presta una cuarto y este año no tienen que pagar renta, pero el dinero hace falta, indica.

Esta temporada agrícola ha sido difícil, señala, como no se ha tenido en varios años, pero no han tenido opción, cada año salen de su hogar después de que la temporada termina agrícola termina en esa zona, con la intención de venirse a los campos sinaloenses y garantizar el sustento en sus hogares con los ahorros que llevan, en un ciclo de trabajo que repiten cada año como migrantes dentro de su propio país.