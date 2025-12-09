$!Barrio 22 de Diciembre en Rosario realiza el festival para encender pino y nacimiento

EL ROSARIO._ En medio de un espectáculo por parte del Centro de Iniciación Artística 012, el barrio 22 de Diciembre de Rosario realizó el tradicional encendido del pino y nacimiento. La encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes fue Ana Manuela García Rendón, presidenta de la Junta de Vecinos.

“El motivo de hacer este evento es el promover valores como lo son el amor, la paz, y mantener vivas las tradiciones de nuestro pueblo”, dijo. El barrio se ha destacado por generar eventos para disfrute de los habitantes de dicha calle como del resto de la ciudadanía, entre la que se cuenta la muestra de altares y su fiesta el 22 de Diciembre.