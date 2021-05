Blanca García dice ante gondoleros que ‘pondrá orden’

ESCUINAPA._ La candidata de la alianza Morena-PAS, Blanca García, se reunió con gondoleros del sur de Sinaloa a quienes dijo que de llegar a la Alcaldía, se pondrá orden en el municipio y se apoyará con recursos a los que generan empleos.

“Vengo diciendo en cada lugar que me toca estar que vamos a rescatar el turismo de Escuinapa, somos un municipio rico en todos los sentidos desde pesca, ganadería, agricultura y Escuinapa sí tendrá rumbo”.

La candidata señaló que con respecto al CIP de Escuinapa, que se tienen respuestas favorables para que los ciudadanos tengan las oportunidades que se merecen,

“Después del 6 de junio vamos a impulsar programas para echar a volar este complejo turístico, que vendrá a detonar el sur del estado, gobiernos pasados abandonaron este centro de negocios y hoy nosotros vamos a rescatarlo para el bien de los comerciantes de Escuinapa”, dijo.

Comentó que el próximo Gobernador, Rubén Rocha Moya, tiene el interés de recuperar el sur del estado, porque ve al sur en total abandono, donde dijo que Sinaloa no termina en Mazatlán, termina en La Concha.

Comerciantes del municipio le externaron que la gente que mueve Escuinapa apoya a Rubén Rocha Moya para la Gubernatura, porque quieren que al municipio le vaya bien.

“Ya estamos hartos de que gobiernos que llegan, nos prometen todo y no cumplen nada, el actual Gobernador Quirino Ordaz Coppel, no le interesó ayudarnos, lo entendemos porque sus negocios están en Mazatlán, y Escuinapa para él no es redituable”, expuso un comerciante.

García también se reunió con mujeres del ejido La Campana y de Paredones, en donde recogió quejas de sus habitantes y se comprometió a ver por las mujeres, no solo de estas dos comunidades, sino de Escuinapa por completo.