Cabildo de Escuinapa aprueba condonar más de $6 millones en Predial a Fonatur por terrenos del CIP rifados en diciembre

ESCUINAPA._ El Cabildo aprobó por mayoría la condonación de multas y recargos a Fonatur en relación al Predial por la casa playa y 33 claves catastrales que corresponden terrenos rifados en diciembre, monto que supera los 6 millones de pesos.

De acuerdo a los datos señalados en la sesión de Cabildo, 33 lotes están para ser condonados porque son los que la dependencia desea escriturar al tener dueños.

“La condonación es válida durante un mes, de ser aprobada, después de ese tiempo si no se paga, tendría que ser revisada la situación para otro tipo de acuerdos, porque los montos por multas y recargos es de 42 pesos por día”, dijo el tesorero Víctor Hugo Camacho Millán.

En lo que respecta a la casa playa, se condonarían multas y recargos por 6 millones 44 mil 181 pesos, esta clave catastral solo pagaría 1 millón 393 mil 331 pesos, mientras que de los lotes con multas y recargos el monto es de 65 mil 726 pesos, lo que pagarían es 34 mil 221 mil 39 pesos.

El hecho no fue aprobado por las regidoras Ximena Moreno Sánchez, de Movimiento Ciudadano; Itzel Astorga García, del PAN, Dulce Virginia Osuna Crespo, del PRI; y Jazheel Acosta Alemán, del PAS.

La solicitud del encargado de Fonatur, Eduardo Bazúa Hernández, llegó en sesión extraordinaria de Cabildo y requirió un receso de la sesión para que se declarara sesión permanente debido a que a solicitud de los regidores de Morena, Vanessa Coronado, y del PT, Gabriel Astorga Ceja, se realizó una mesa de trabajo.

El tesorero Víctor Hugo Camacho Millán informó durante los primeros minutos de la atención, que era solicitud de la Secretaría de Economía y del Gobernador Rubén Rocha Moya que se atendiera el tema.

“El Gobernador nos pidió sacar este proceso para la condonación de multas y recargados, después de la Semana de Pascua nos vamos a reunir en el Congreso con el Diputado Feliciano Castro, con el director de Catastro, Eduardo Alarcón, pues hay una solicitud hecha directamente por Fonatur para bajar el valor de las claves catastrales”, dijo.

Aunque no se puede hacer un cambio en las claves catastrales que el mismo Fonatur solicitó en 2009 cambiaran para una mayor plusvalía, el tema ese queda en el Congreso, pues es la única dependencia que puede realizar cambios al respecto, señaló.

“El Código Fiscal del Estado de Sinaloa nos da la facultad a los Ayuntamientos de condonar multas y recargos de hasta un 100 por ciento, pero como lo marca en el mismo código, siempre y cuando se demuestre que de efectuarse el pago del contribuyente, quedara en estado de insolvencia, y no es este el caso”, dijo la regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez.

Fonatur no ha demostrado ni insolvencia ni tener una calamidad como razón para que se le condonen estas multas y recargos, además que la dependencia federal hasta el momento no ha otorgado ningún beneficio al municipio por las rifas que de predios en el Centro Integralmente Planeado se han realizado.

“Como Municipio no hemos recibido apoyo de Fonatur de estas rifas, ¿Cuál será el beneficio como Municipio? Claro que estoy de acuerdo en la recaudación, 100 por ciento de multas sea para todos los contribuyentes o no aplicarlos, no es para unos sí y para otros no”, dijo.

La regidora del PAS, Jazheel Acosta Alemán, indicó que se necesita una información más amplia para dar aprobación al tema, pues como ediles habían planeado en comisión acudir a Culiacán para saber de manera precisa el tema.

“Habíamos planeado reunir una comisión para acudir a Culiacán, sin embargo, al parecer el tiempo les ha comido, no dependió de nuestro tiempo, se sacó rápido, en lo particular no me gusta que presenten una información tan superficial, yo creo que la información debe quedar clara, precisa para tomar determinación para condonar multar y recargos a este fideicomiso federal, que al final de cuentas es por una cantidad exorbitante, al condonar esta cantidad tan grande será observable”, señaló.