$!Caos, en segundo día de vacunación contra el Covid en Escuinapa

Pese a ello, había quienes señalaron que estaban formados desde las 8:00 horas, que es la hora en que se les indicó que estarían las vacunas en el lugar, pero llegaron hasta las 10:00 horas.

“Desde temprano hicimos fila, pero vemos que hay gente que está metiéndose a la fila y la vacuna, ya fuimos a un mandado y a otro, de todas maneras, no nos atienden, ya no me darán permiso del trabajo”, dijo una empleada de una tortillería.