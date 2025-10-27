$!Carmen y su padre Juan cumplen con San Judas tras el favor en su lucha contra el cáncer

EL ROSARIO._ Con sus propias manos, el señor Juan Francisco García Valenzuela, construyó una capilla en honor a San Judas Tadeo en su hogar, en su lucha contra el cáncer de próstata, en cumplimiento a la promesa realizada por su hija Carmen García. “Le pedí que si él me hacía ese milagro yo le iba hacer una capilla hermosa hecha por mi papá y pues el 5 de septiembre de este año después de 3 años fue su último implante inyectable”, afirmó Carmen. Los trabajos iniciaron al frente de su hogar a principio de este mes y concluyeron en tan sólo quince días, a dos días del santo de la iglesia católica conocido como interceder por las causas imposibles, en agradecimiento de los buenos resultados obtenido tras el tratamiento contra el cáncer que lo aquejara.







Mencionó además que esta devoción la conoció por medio de su esposo Gibran Valdemar, quien le hablaba de la fama del santo. Carmen relató que esto corona un duro proceso que inició cuando recibió el diagnóstico en marzo del año 2021, tras acudir a su hogar para celebrar el cumpleaños de su hija. “Fue el 25 de marzo del 2021 el cuando llegó me dijo que ya tenía días que le dolía el estómago yo ese mismo día puse cita en salud digna para que le hicieran un ultrasonido general y ya ahí me dijeron que tenía la próstata muy inflamada que no era normal que fuera con un urólogo”, recordó la hija. Relató que tras la biopsia, inició un largo proceso que pasó de la atención particular a la atención en el sistema público, y que se extendió tres años su tratamiento para combatir su padecimiento. La joven, recordó que al ver que su papá sufría cada vez que le ponían la inyección en el ombligo se acercó a la imagen de San Judas Tadeo que se encuentra en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Mazatlán.





