$!‘Carmina’ no conoce de imposibles, pues con determinación y fe mantiene sola a sus 10 hijos

ESCUINAPA._ No lleva ni tres metros recorridos de su ruta cuando Verónica Francisca Salazar Corona ya ha recibido un sinfín de apartados: chiles para rellenar, los rábanos o tres bolsas de tamarindo para el agua fresca. Ella atiende de manera amable a quien le solicita información, explica lo que no le ha llegado y cuándo podrá tener en venta, lo hace sonriendo mientras grita, que en ese momento trae pepinos en venta, “tiernitos” como ella, dice. Aunque se llama Verónica Francisca, sus conocidos le dicen “Carmina”, nombre que su padre le quería poner, pero se fue dejando la decisión a su madre, quien también se llama Francisca, explica.

“Carmina”, como prefiere ser llamada porque así es conocida, tiene 46 años, ya conoció la frontera, la inmensidad de una ciudad, pero lo mejor que le ha dado Dios lo recibió en su pueblo, del que emigró buscando mejores condiciones de vida para los 10 hijos que había parido, y que para salir adelante algunos los dejó al cuidado de su madre. “Cuando mi madre murió tuve que decidir a venirme, ella me cuidaba a mis hijos, cuando me fui de nuevo a Tijuana no me alcanzaba para pagar quién los cuidara, yo trabajaba en una fábrica”, expresa.

Regreso a su pequeña ciudad a retomar el negocio de su mamá, quien se dedicaba a la venta de camarón. Tomó una bicicleta y empezó a recorrer las calles para vender el producto. Así duró varios años, recordando a su mamá, que fue una mujer que no paraba por darles lo mejor, que lo mismo vendía camarón que ropa que ella le mandaba de la frontera. “Un día pensé en que ya no quería vender camarón, era pesado, no tenía mucha ganancia, llorando le pedí a Dios que me ayudara y así sin dinero, se me abrieron las puertas, vino un señor de nombre Miguel Ángel y me dejó fiada una caja de calabacitas, un platanero que nos conocía desde niños también me dejó una caja fiada”, recuerda.

Vender verduras por las calles le cambió el panorama para bien, y lo asume como un milagro, como una oportunidad dada por Dios, a quien le pidió por un negocio que le permitiera atender a sus hijos y sacarlos adelante, pues es madre soltera. Carmina confía en Dios y lo agradece, sonríe y mientras resume cómo ha sido su vida y cómo pasó a vender verduras en una bicicleta prestada, que es la que usa, agradece por todo lo que se le da y por la gente que le consume.

Su piel blanca está quemada por el sol, aunque usa gorra se puede percibir lo tostado de su piel, pero nada la detiene, la bicicleta que tiene prestada se convirtió en el vehículo para facilitarle la vida y ayudar a gente de las colonias a donde ofrece sus verduras. “Salgo en bicicleta tres veces, tengo ruta ya definida, a la Colonia Gabriel Leyva, 10 de Mayo, no alcanzo a ir a otras colonias, con la pandemia la gente no sale, luego me dicen ‘te estábamos esperando’, yo les digo, ‘aquí estoy, ándale’, gracias a Dios me va bien, el negocio que quería, Dios me lo dio”, retoma con fe su dicho.