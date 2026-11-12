$!Celebran con música y poesía los aniversarios de campamentos tortugueros de Sinaloa

MAZATLÁN._ En el marco del 50 aniversario del Campamento Tortuguero Ceuta y el 40 aniversario del Campamento Caimanero, un pequeño concierto, denominado “Ecos de las Tortugas”, se desarrolló este jueves en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Docentes, alumnos y público en general fueron parte de esta presentación musical del Grupo Canto Arena. Previo a la interpretación de algunas melodías por parte del grupo y de la lectura de varios poemas relacionados con la preservación de la tortuga, se registró la intervención de la directora de la Facultad de Ciencias del Mar, la doctora Aimée Cervantes Escobar.







La titular del plantel agradeció a los asistentes al cierre del marco de los festejos del 50 aniversario de la preservación de las tortugas marinas. “Quiero agradecer a todos los presentes por estar acompañándonos en este cierre de actividades y que lo hacemos con un evento de música y poesía para crear un vínculo con el mar”, dijo. “En un futuro la intención es continuar apoyando, pero no nomás únicamente durante estos festejos de la conservación de esta especie tan importante como es la tortuga, sino trabajar para el cuidado de más especies y ecosistemas del santuario”.





