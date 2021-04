Centro de Salud de Teacapán permanecerá cerrado, advierten

TEACAPÁN, Escuinapa._ El Centro de Salud de esta comunidad permanecerá cerrado hasta que las autoridades sanitarias en la entidad respondan a las demandas que se tienen, entre las que resalta un trato digno al acudir a atención médica, señalo el presidente del Comité de Salud, Jorge Crespo Zambrano.

“Tenemos un Centro de Salud funcional, pero no tenemos una atención médica de calidad, no hay medicamentos, nosotros lo que pedimos es un trato digno, que la atención se otorgue todos los días y las 24 horas”, dijo.

Durante más de un año y medio la comunidad supo que podía tener esa atención de calidad y cálida al acudir a recibir atención médica por la persona que dirigía el Centro de Salud, la doctora Concepción Martínez.

Al no renovarle la SSA el contrato para que permaneciera en el lugar y detectar algunas irregularidades, pueden entenderlo, pero no quieren regresar a lo mismo.

Antes, dijeron el médico atendía hasta las tres o cuatro de la tarde, y el fin de semana no había atenciones, días en que ocurren accidentes o se tienen turísticas de visita en la sindicatura, y no hay quien atienda una emergencia.

El presidente del Comité de Salud, acompañado de otras personas de la comunidad, indicaron que la exigencia está dentro de lo que pueden hacer las autoridades de salud, pues lo hicieron hasta hace un mes o mes y medio que quitaron al médico encargado.

Entienden que para algunas personas es molesto que el Centro de Salud permanezca cerrado, pero lo que están pidiendo es que se den soluciones a una demanda que la mayoría tiene, que es tener un Centro de Salud funcionando todos los días.

Como comité, durante estos días que han tenido cerrado el Centro de Salud, han canalizado a las personas al médico de una farmacia cercana y han pagado el cobro de la consulta, han sido responsables de ello.

“Tenemos un Centro de Salud muy bonito, pero es como tener un marido con acta de matrimonio sin que vivan contigo, no cumplen con las obligaciones, a veces llega uno a consulta y ya no hay, porque ya se entregaron las 10 fichas, ahí anda uno pagando médicos particulares”, señaló Santana Rojas.

Vecinas del lugar dijeron estar de acuerdo en que el Centro de Salud esté cerrado en demanda de que mejore la atención médica, pues es un acto por el pueblo, que merece atención todos los días, no solo de lunes a viernes.

“Estoy de acuerdo en que esté cerrado, que se haga lo que sea por el pueblo, no hay consultas sábados y domingos, no tenemos medicamentos, por lo menos debe haber para atender emergencias, como cuando alguien se infarta, oxígeno, no hay nada”, dijo Josefina Morales.

El Comité de Salud y algunas personas estuvieron en el lugar, pues se les informó por parte de la autoridad de la sindicatura que al lugar llegaría el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, a tratar el problema y escucharlos, pero hasta las 14:00 horas no había llegado.

Se presume que mañana viernes podrían venir autoridades de salud del estado para dar solución al hecho, que mantiene la clínica de la comunidad cerrada desde el martes.