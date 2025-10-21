$!Club Pelikanos invita a sumarse a las ligas infantil y juvenil, en Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de seguir fomentando valores a través de la práctica del béisbol y fortalecer las diferentes categorías, Club Pelikanos, llama a padres de familia a inscribir a niños y jóvenes. Juan Ramón Sánchez, secretario de la Liga, precisó que podrán ingresar niños, niñas y jóvenes en edades de 3 a 16 años. “La importancia es que el béisbol fomenta valores, compañerismo, unión, trabajo en equipo y disciplina”, expuso.

Los interesados, refirió que deberán cumplir los siguientes requisitos: copia del acta de nacimiento, CURP, dos fotografías tamaño infantil, y una cuota que hasta el 30 de noviembre la cuota será de 600 pesos, y posterior a esa fecha serán de 800 pesos. Reconoció además que se ha registrado la disminución de aspirantes en comparación a las últimas temporadas, no obstante se ha trabajado intensamente para mantener vivo el rey de los deportes en el municipio. “La verdad si (ha bajado), contamos con poca membresía, dónde si tenemos poca población en cada una de las categorías pero se ha estado visitando a escuelas de la cabecera para invitar a los niños a jugar béisbol”, aseguró.