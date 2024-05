Sus enramadas quedan lejos de la parte central, pero para ellos no importa el escenario ni lo que está en esa zona, ellos no solo hacen su fiesta, hasta tienen su propia reina, a la que también coronan el sábado de fiesta de Las Cabras.

Doña Flor, la matriarca de la familia, no faltó a las fiestas nunca, acudió por 84 años, pese a su edad siempre buscaba llegar a la celebración, sus hijos debían buscar la forma de traerla a vivir la tradición, siempre estaba al centro de las enramadas mientras la banda tocaba.

Es una fiesta que disfrutan y los conecta como familia, aquí llegan sus hijos que ya no radican en la ciudad, se mueven desde los Cabos, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Nogales, entre otros lugares.

“Eso de tener nuestra reina ya es de nosotros, no de mis abuelos, nos gusta, coronamos y todo, la reina lo que se lleva es el aplauso de todos y entregar la corona el próximo año”, señala entre risas Ignacia.

No dudan, en esta fiesta se sigue honrando no solo una tradición sino a los seres amados que ya no están físicamente.