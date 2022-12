Con visita de Alcaldesa, culmina protesta de SPyTM en Escuinapa

Les manifestó que los apoyará, aunque no determinó si el recurso que se les quitó por concepto de impuestos les será regresado, pero se conformaron con esta reunión por lo que volvieron a portar armas, señalaron.

SIEMPRE HE DADO APERTURA AL DIALOGO: ALCALDESA

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez manifestó que se sintió sorprendida después de que policías municipales iniciaron una protesta pues considera que siempre ha estado abierta al diálogo.

“Yo nunca ando escondida, la apertura conmigo siempre la han tenido, que no digan que no los atiendo...ellos tienen mi número, contesto a la ciudadanía, con más razón a quién está salvaguardando el orden en nuestro municipio, por eso me extraño la nota”, dijo la edil.

Los agentes fueron atendidos el miércoles por el Tesorero Víctor Hugo Camacho Millán y el Secretario Luis Alfonso Torres Medina, a esa comisión de elementos se le explicó la situación.

Se les manifestó que el ISR no se puede regresar pues es un impuesto que se descuenta a todos los trabajadores y existen observaciones a administraciones pasadas que no han cumplido con eso.

“Veremos de qué manera podemos apoyar a ellos, el día del policía se incentivó siempre les he reconocido, pero no devolviendo algo que es nuestra obligación como ciudadanos reportar”, dijo.

Les informó que se tendrá un aumento del 5 por ciento, que es lo que el techo financiero les puede permitir y en enero verán cómo hacer ajustes para otro pequeño incremento.