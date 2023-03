Otros prácticamente echaban los automóviles encima a las personas, lo que generó cierto miedo, pero no dejaron de estar presentes en la zona, es el riesgo que tenían que asumir, manifestaron.

Hubo intercambio de palabras, mientras que Tránsito Municipal llegó a la zona para señalar que necesitaban quitar ese bloqueo para no perjudicar a las personas.

“Sabemos que es tu trabajo, pero también es nuestro derecho que nos paguen, nos deben primas de antigüedad, quincenas pasadas, aguinaldos y quincenas de este año”, le señaló una de las ex trabajadoras al elemento de Tránsito que le tomaban fotografías.

El problema de adeudos que mantienen con ellos como inactivos, es de mucho tiempo atrás, pero parte de esto ya les corresponde resolver como administración pública, indicaron.

“Tenemos hijos en Universidad, necesitamos pagar renta, luz, me jubilé hace 3 años y hasta el momento no me han dado nada, me deben 6 quincenas de Saracco (Geovanni Saracco, ex Gerente de Jumapae), el aguinaldo 2021 y me abonaron del 22; de enero para aca son las quincenas”, señaló Martha Bibriesca.

Lo que piden es que el Gobernador Rubén Rocha Moya realmente los atienda, mínimo 5 minutos de su tiempo, necesitan respuestas a la situación que viven, indicaron.

“El hambre nos tiene aquí (en la manifestación), queremos que el Gobernador nos dé respuestas, la Presidenta dice que sí va para allá con él pero ya son 2 años y nada, nos dio el primer aguinaldo a algunos y de este pasado no nos abonó, ya son más de 6 quincenas sin pago”, dijo Gerónimo Machado Ayón.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez les manifestó que les daría una despensa, pero lo que quieren son salarios, no ‘limosnas’, manifestó el jubilado.

“Hemos buscado por todos los medios ser escuchados y no hemos tenido respuesta, no han cumplido, por eso estamos aquí y vamos a seguir luchando”, dijo Juventino García.

La jubilada Alma Polanco Jimenez indicó que, aunque fue una hora de bloqueo, van a continuar con diversas acciones en demanda de que se cumpla con lo que se les adeuda.

“Algunos compañeros no pudieron venir, andan trabajando para poder tener dinero, el Tesorero anterior (Víctor Hugo Camacho Millán) había dicho que habría dinero para pagarnos y nada hasta el momento, nos quieren jugar el dedo en la boca, esperando que prescriban estas deudas, pero no lo vamos a permitir”, dijo.

Se van a reunir todos los que integran este grupo para determinar qué acción es la siguiente, pues lo único que exigen es el pago de sus salarios, un derecho que tienen, manifestaron.



