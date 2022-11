$!Conforman Comité Municipal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Escuinapa

ESCUINAPA. _ El Ayuntamiento conformó el Comité Municipal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde estarán autoridades de seguridad, sociedad y que deberá permanecer abierto para la suma de las personas que lo deseen, indicó en su mensaje Eduardo Carrasco Luna, coordinador regional de la zona sur de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

“Decirles que para nosotros la Comisión Estatal de Búsqueda, es importante la creación de este comité, el tema de desapariciones no es un tema sencillo, es un tema delicado, no es tomarlo a la ligera, crear este comité, es para la rapidez de poder localizar personas desaparecidas, que el comité que tomó protesta no sea nada más, de quedarnos aquí, no es limitativo se pueden sumar más entes públicos e Iniciativa Privada”, dijo Carrasco Luna.