$!Cristian Yair, el niño del ulama

“Desde que tenía 4 años empecé a practicar con mi tío (Raymundo Huaira) veía a mi papá Modesto también jugar, me gusta el futbol, el beisbol, pero también el ulama, practico los tres deportes”, dice el niño de 9 años.

Por eso Cristian quiere preservar este deporte, continuar esos pasos.

“Se me hace ‘chido’ que me lancen la pelota y encontrar a pegarle, me gusta”, dice.