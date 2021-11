$!Cuestiona regidor propuestas de Alcaldesa de Escuinapa para funcionarios

“En la lista que nos muestra como candidatos a funcionarios de primer nivel que son la columna vertebral del Ayuntamiento, veo con sorpresa que no conozco a ninguno, personas que tendrán en sus manos una decisión para bien o mal del futuro de Escuinapa”, dijo Astorga Ceja.

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento no es una empresa, en éste se requieren funcionarios no solo con conocimientos técnicos sino capacidad y sensibilidad humana para dar atención a los ciudadanos, señaló el regidor del PT, Gabriel Astorga Ceja.

Al municipio le ha causado daño que se traigan funcionarios públicos foráneos, pues no hay una atención adecuada a los ciudadanos, por lo que considera cuestionable que no se haya encontrado en todo el municipio a personas capaces o con perfil para estos puestos como para recurrir a personas que no viven en este lugar.

“Esto no es una empresa, es un Ayuntamiento, donde los funcionarios tienen que tener carácter humano no solo conocimiento técnico, sino capacidad de servir a la gente, ¿creen que el Presidente Andrés Manuel López Obrador en problemas de economía traerá a un alemán o suizo porque saben mucho?” , cuestionó.

No duda del conocimiento que tengan, pero eso no determina una capacidad de servicio humana y atenta con la población, manifestó.