$!Cumplen usuarios inconformes 8 días en toma de Centro de Atención de CFE por altos cobros, en Rosario

EL ROSARIO._ Ante la falta de una solución a la demanda de un cobro justo en el servicio de energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), usuarios cumplieron una semana, ocho días de que tomaron las instalaciones del centro de atención.

Tiempo en el cual se han dado acercamiento de autoridades y personal de CFE pero sin darse la solución a sus demandas, una tarifa justa al sufrir un incremento del 100 al 300 por ciento en el último recibo.

Se informó que no cederán, si no que ya se encuentran en la búsqueda de proceder legalmente contra los cobros elevados por la comisión.