$!Cumplen usuarios inconformes 8 días en toma de Centro de Atención de CFE por altos cobros, en Rosario

EL ROSARIO._ Ante la falta de una solución a la demanda de un cobro justo en el servicio de energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), usuarios cumplieron una semana, ocho días de que tomaron las instalaciones del centro de atención.
Tiempo en el cual se han dado acercamiento de autoridades y personal de CFE pero sin darse la solución a sus demandas, una tarifa justa al sufrir un incremento del 100 al 300 por ciento en el último recibo.
Se informó que no cederán, si no que ya se encuentran en la búsqueda de proceder legalmente contra los cobros elevados por la comisión.
Trascendió que se acordó que recibirán el apoyo del Ayuntamiento local, con una unidad para trasladarse e interponer la demanda mercantil ante la instancia competente en la ciudad de Mazatlán.
Ya que se ha reiterado el señalamiento que de permitir este cobro, seguirán los aumento ante un recibo “impagable”.
Cabe mencionar que CFE, ha ofrecido en los diversos encuentros tan sólo revisar los medidores y la facturación, lo cual los manifestantes han rechazado sea la solución de fondo.