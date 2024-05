“No se vale que para ganar votos y por no tener propuestas realicen este tipo de acciones, el agua es importante para los ciudadanos y mover las válvulas solo poder tener un discurso en contra del gobierno morenista y de paso intentar dañar mi como candidata, habla de que su interés por el pueblo no es real, solo tratan de beneficiarse al costo que sea y eso no se vale”, señaló la candidata.

La próxima alcaldesa de Escuinapa hizo un llamado a los candidatos de la oposición a ser más responsables, a pedirle a sus simpatizantes que hagan una contienda limpia, de propuestas, de acciones que beneficien a Escuinapa y no con actos vandálicos que solo generan daños.