Hay personas que lo estuvieron buscando la medianoche el miércoles para informarle la situación, pues es algo que nunca se había presentado en las fiestas y mientras sí hay estipulado contratos sobre que no se debe ingresar cerveza, no sobre otro tipo de alimentos o bebidas.

“Hay preocupación en unos y en otros desencantos, el hecho de que estén yendo personas a la playa y se les esté retirando no solamente la cerveza, sino refrescos, agua y esos pequeños detalles que se me antojan excesivos”, dijo en la sesión de cabildo de esta tarde noche.

“Es atípico porque jamas se había llegado a ese punto, pensé que podría tratarse de un malentendido, una mala instrucción o algo irregular y para pena ajena llegó acá (a la sesión) y no es el único caso, también les han dicho a otros compañeros regidores”, dijo.

La Alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez, indicó que no ha estado en la playa desde el domingo, pero considera que hay malentendidos pues no se puede negar a la gente ingresar agua en garrafones que requiere para preparar sus alimentos.

“Ya llamé para que respeten a la ciudadanía, no se puede exagerar, que no tomen medidas extremas falta reglamentar varias cosas, tomaremos en cuenta esto y que no se estén pasando, tomo en cuenta su comentario”, dijo.

El regidor Gabriel Astorga Ceja se sumó a los comentarios, indicando que esta queja de que se les estaba retirando alimentos, bebidas o jugos, se estaba presentando, lo cual es excesivo.

“Sí debemos poner atención, las fiestas son del pueblo, nosotros la administración válgame la redundancia administra, antes de que fuera municipio, la gente ya iba a estas fiestas, porque hacer eso, yo también espero que sea un malentendido”, dijo.

La gente ya paga por una enramada, por estacionamientos y por comprar cosas allá en la playa, que no son baratas, como para estar con este tipo de situaciones, porque las fiestas del Mar ya existían antes que ellos como administración y como municipio, si este problema persiste, con justificación la gente estará enojada.

“Después no querrán que la gente meta tortillas, porque el tortillero no va a vender, entonces sí es preocupante”, dijo.

Durante el día de hoy en redes sociales la población ha denunciado que en la entrada a las Fiestas del Mar de las Cabras se les han retirado agua embotellada, refrescos pequeños, jugos para niños y que en algunos casos las personas a cargo de la vigilancia han ido hasta sus enramadas para realizar el decomiso de estos productos.