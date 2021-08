$!Desabasto de agua en la comunidad de Loma Gabriel Leyva Solano en Escuinapa a pesar de obras hidráulicas

“Cuando hicieron el pozo, el ultimo, sí hubo agua hasta arriba de la clínica, pero nada más como quince días, después no salió nada” señala el Comisario Juan Carlos Herrera Sillas.

El problema data de años, pero se ha ido agudizando con el paso del tiempo, pues no hay agua en la zona, es una parte del municipio con resequedad, indicaron.

“Ahorita sí hay agua...pero del río, bueno es la temporada que no se batalla tanto por agua, pero es por el río, por las lluvias, no por los pozos que quieren hacer cada rato” señaló una vecina al preguntarle por el servicio de agua potable.

LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, Escuinapa. _ En esta comunidad obras hidráulicas van y vienen , pozos profundos que prometen culminar con el desabasto de agua pero que al final no funcionan .

El pozo nuevo funciono unos días, después no, los habitantes tuvieron que regresar a la compra de pipas o tambos con agua, porque no salió más el vital líquido, pese a la inversión que Jumapae señaló haber realizado.

El problema, señaló, no es la inversión, sino la naturaleza, porque agua no hay, se escasea, sobre todo cuando se tuvo un año tan seco como el 2020, los mantos freáticos no subieron.

“Ahora vamos a ver que reacción tiene el pozo de agua, porque el río (de las cañas) lo tapo, vamos a esperar que baje, se puede desazolvar y buscar que funcione” dijo el Comisario.

El nuevo pozo se hizo en el cauce del río de las cañas, buscando que las corrientes de agua sean más certeras, pero con la inundación de hace unos días, habrá que esperar que funcione, mientras para la población hay más certidumbre, pues han tenido agua en sus pozos y en sus casas, gracias a las lluvias recientes.