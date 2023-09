ROSARIO._ Lo de las supuestas balaceras o la presencia de grupos armados en Rosario es totalmente falso, por lo que pidieron a la ciudadanía conservar la calma, todo está tranquilo, reportaron maestros y la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Maestros de una primaria, de una secundaria y de una preparatoria en la cabecera de Rosario confirmaron que sí se dio una psicosis, sobre todo de padres de familia, luego de que se estuvo reportando en redes sociales de la supuesta presencia de grupos armados en las calles o la posibilidad de enfrentamiento, pero todo es falso.

“Alrededor de las 09:00 horas empezaron en las redes sociales a circular mensajes falsos de supuestas balaceras, de que había gente armada en varios vehículos por las calles, es mentira todo eso, lamentablemente la gente hace caso a reportes falsos y crean psicosis entre la población, hubo mamás que se regresaron corriendo por sus hijos a las escuelas y se los llevaron a casa y de boca en boca se fue haciendo el chisme más grande”, señaló una maestra de secundaria, que pidió anonimato.

“Que no hagan esto, no inventen estas cosas, no debemos provocar pánico, puede ocasionar una desgracia, se puede infartar la gente del susto con rumores”.

Un maestro de una primaria confirmó que sí hubo pánico entre padres de familia, desde las 10:00 horas, la gente empezó a correr y se creo un panorama tenso en las calles de la ciudad.

“Todo es mentira, no se vale que jueguen con la gente provocando tensión, y todo es por medio de las redes sociales, es una lástima que se genere esto de los rumores, los niños son los más perjudicados, ellos ven llegar corriendo a sus mamás y creen que algo grave está pasando cuando no es cierto, pueden provocar hasta problemas de inseguridad en los niños, ya no van a querer salir a las calles, a la escuela”, afirmó.

Un maestro de la preparatoria de la UAS Víctor Manuel Tirado López informó que las clases en ese plantel están de manera normal, no se han suspendido ni en el turno matutino ni en el vespertino, y que todo son rumores.

Señaló que si los padres quieren venir por sus hijos lo pueden hacer, pero todo está normal, no es verdad lo de las supuestas balaceras.

“Nosotros estamos en clases, el papá que venga por un alumno, pues es más seguro que esté en la escuela, pero es un falso rumor, no crea que es nada”, dijo,

“Nosotros estamos a un lado de una primaria y una secundaria y se vio luego el desorden, los papás son los que empezaron a llegar por sus hijos, pero nosotros aquí estamos ahorita en clases, pero no hay suspensión de clases ni del matutino y del vespertino”.

Dijo que son rumores, pero sí se hizo la psicosis como a las 09:00 de la mañana y ahorita sigue (11:30), el desorden se empezó en la secundaria Julio Hernández y primaria y Conalep empezó así con eso, en las orillas es donde se escuchó más eso, nosotros estamos más céntricos, pero así fue. En Agua Verde está bien tranquilo todo”.

Todo está tranquilo, hubo una evacuación

pero fue por mantenimiento: SSPyTM

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a estar tranquila ante los falsos rumores de una supuesta balacera en la comunidad de La Pedregoza.

Por lo que hace un llamado a la ciudadanía y comunidad de maestros de los diferentes niveles educativos a mantener la calma y no caer en psicosis.

Y exhortó a la ciudadanía en general a informarse de fuentes oficiales para no caer y promover la desinformación ante los rosarenses.

Informó que en el tema de seguridad sobre un rumor que se está corriendo por las escuelas y ciudadanos de este municipio, todo es falso de balaceras.

Lo de La Pedregoza se trató de la evacuación del personal de la empresa, pero por que le dará mantenimiento a unas maquinarias de la empresa, por lo que es totalmente falso lo de las supuestas balaceras.

Sí han ocurrido balaceras pero en la sierra

Los enfrentamientos armados sí han ocurrido pero en la sierra de Rosario y han dejando varios muertos.