$!Desde hace días, la basura permanece en las calles de la colonia Pueblo Nuevo en Escuinapa

ESCUINAPA. _Decenas de kilogramos de basura se mantienen en las calles de la colonia Pueblo Nuevo junto con ella la molestia de vecinos; un camión recolector descompuesto y la Semana Santa ocasionaron mayor deficiencia en el servicio, aceptó la Dirección de Obras Públicas.

“No sé cuánto tiene que no pasa, pero es un cochinero, huele feo”, señala una vecina de la calle Río Baluarte, donde la basura se junta con una fuga de aguas negras.

En algunas calles ya ha empezado a pasar el camión recolector, indicaron vecinos, pero no se ha llevado la basura de manera total, se ha dejado parte de esta.

“Tenía casi la semana sin pasar, pasan ahora y no se llevan toda la basura, les dije que, si no la iban a recoger, pero se fueron, aquí la dejaron, el camión no iba lleno”, dijo Claudia Rodríguez, vecina de la calle Río Santiago.