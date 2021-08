$!Desde la Estacada hasta Teacapán, familias padecen por inundaciones

ESCUINAPA._ Desde la Estacada hasta Teacapán algunas familias ya padecen por inundaciones en sus domicilios, debido a lluvias generadas por la tormenta tropical “Nora”.

En la Estacada sumaron más de 24 horas sin energía eléctrica.

“Desde el domingo no tenemos luz, no aguantamos los zancudos, aunque sea para eso no sirven los abanicos; el agua de las marismas también ya se está metiendo en algunas casitas”, dijo un habitante de la comunidad de la Estacada.