$!Desespera a escuinapenses la falta de agua; comparten el líquido de pozos artesanos

Aquellos tiempos en que se avizoraba que el agua desataría una guerra parece haber llegado a Escuinapa, en estos días no hay de otra más que compartir lo que la gente está necesitando.

“Tenemos el pozo artesano para el gasto de casa, pero da la posibilidad de compartir, la gente ya casi nos quiere pegar diciendo ‘dame agua, si no me meto’, es la verdad, la gente anda desesperada”, expresa don José ‘Cuate’ Ramírez.

En el pozo hecho en casa, destinado para el uso familiar, se están surtiendo vehículos que traen recipientes de 1 mil 100 litros, lo está compartiendo solo, indicó, con la cooperación para abastecer de gasolina el motor que succiona el líquido.

La gente llega por agua desde antes de las 06:00 de la mañana y hasta las 01:00 de la madrugada de otro día, en camionetas con contenedores, en tambos, en cubetas, con lo que sea posible subsanar la necesidad que se tiene, en un corte de energía al acueducto Baluarte- Escuinapa que ya tiene 10 días.

“Todos los que tenemos un ‘pocito’ le da agua a la gente, eso sí nos tenemos que cooperar para la gasolina para la bomba, antes nos ‘pegábamos’ a la luz, pero llegaba un recibo altísimo, este problema ya debe solucionarse”, explica.

Se tienen que buscar alternativas para terminar con el problema de los cortes de energía, tal vez con nuevos pozos más cercanos a la ciudad, que puedan atender la necesidad cuando se presenten situaciones como esta.

Como ciudadano considera que la Jumapae no sabe cobrar el agua, no hace un análisis claro de a quien sí le llega el agua y debe pagar por eso y a quien no, que al no tener el servicio finalmente no accederá a pagar por lo que no tiene, manifestó.

Estos días en casa, llena de 20 a 30 vehículos con contenedores diarios, para que estos salgan a vender o a repartir el líquido, es mejor hacerlo así, compartir que después tener problemas o literalmente una ‘guerra’ por el agua.