ROSARIO._ Once meses después de su desaparición, Arturo Jiménez Palomares regresó a su casa para ser sepultado de manera digna en un panteón de este municipio.

“Sabe que nos hace sentir, paz, porque, aunque lo extrañamos ya sabemos donde está Arturo, ya no estamos con la zozobra de dónde quedó y si volverá”, dijo un comerciante del mercado Miguel Hidalgo.

El pasillo donde atendía un negocio de venta de pollos Arturo ya no tiene esa algarabía, música o el grito con el que saludaba a los clientes, su ausencia ha pesado este año, pero la tranquilidad ha vuelto, porque él regresó con los suyos, no como hubieran esperado, pero sin el dolor de no saber su paradero, indican.

Arturo no era un desconocido, su ausencia repentina movió al municipio de Escuinapa en un grito exigiendo su aparición. Fue entregado por la Fiscalía de Justicia del Estado a su familia después de que se comprobó que sus restos eran los que un trabajador del campo encontró el pasado 12 de junio.

Este sábado sus restos fueron velados en una funeraria de este municipio y este domingo se informó que sería sepultado también en esta ciudad, de acuerdo a esquelas publicadas en redes sociales.