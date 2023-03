ESCUINAPA. _ Una adulta mayor fue despojada de 11 mil pesos por una persona que se hizo pasar por trabajador de Bienestar Social del Gobierno Federal.

La señora Alejandrina Aguilera indicó que salió de recoger su dinero de Bienestar para adultos mayores y se fue caminando a casa a la Colonia Gabriel Leyva.

“Me dolían los pies, venía por el DIF, me recargue en la barda, cuando llegó una señora y me dijo que, si me daba raite, ‘súbase yo la llevaré’ me dijo, luego me pregunto cuánto me habían dado, le dije que 4 mil 800 y me dijo que la cantidad que me tenían que dar eran 9 mil”, expresó la señora.

Mientras transitaban en un automóvil negro, la mujer le tomó la bolsa que llevaba sobre sus piernas con el dinero que había recibido y con otra cantidad para un tratamiento médico que también portaba, dando un total de 11 mil pesos.

“Ahí mismo en el DIF se dio la vuelta, en el cíber, ni 5 minutos llevábamos cuando me dijo que depositaría el dinero en el cajero automático para que el depósito de 9 mil pesos que me correspondían llegaran hoy viernes, porque lo que me habían dado era poquito”, señala.

Después de depositar presuntamente el dinero, le enseñó una identificación de Bienestar y le manifestó que la vería en el Parque Miguel Hidalgo el día de hoy viernes, pero, aunque acudió a esperarla, nadie llegó.

“Me fui temprano, porque me dijo que a las 10 llegaba, arrastrando los pies llegué, me vine del parque a las 2 de la tarde y nadie llegó, aquí estoy sin un ‘cinco’, no comí ayer, no cené, ni hemos almorzado, no tengo nada de dinero”, dijo.

La supuesta trabajadora del Bienestar, con cubre boca, de estatura baja y complexión media, le estuvo mostrando su celular e hizo una llamada presuntamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Le fue bien a la mujer viva, pero me dejó sin dinero para comer; llamó según al Presidente y hasta me mostró y me dijo ‘la quiere saludar, salúdelo’ en un video”, señaló.

Alejandrina, de 72 años, manifestó sentirse desesperada e indicó que tal vez estaba más abrumada para ser víctima del timo porque su nieta de 6 años se le había extraviado, momento que aprovechó la supuesta trabajadora del Bienestar.

“La vecina me dio un kilo de tortillas, me dejaron sin cinco, sin nada, nunca me había pasado esto 72 años, mi nieta depende de mí, me estaba pidiendo de comer, le di un taco de crema”, señaló.

Desde hace más de un año, una mujer con las mismas características que señala la señora Alejandrina, ha robado a adultos mayores, en la ciudad y en comunidades como Isla del Bosque y Teacapán, en uno de los domicilios del puerto intentó agredir a un adulto.

Pese a las denuncias públicas hechas por los adultos mayores, hasta el momento la autoridad no ha dado con el paradero de la persona, quien espera días de pago de los programas federales para volver a cometer estos delitos.