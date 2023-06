ESCUINAPA. _ Doña María Esparza esperó 40 años para tener sus escrituras, pero valió la pena, indica; hoy siente ‘bonito’ al tener el documento que la acredita como dueña total de su patrimonio.

Ella es vecina de la Colonia Emiliano Zapata, donde hace algunas décadas se hablaba de problemas pues la zona tenía un dueño, ella nunca tuvo desavenencia con él, indica.

“A mi el (dueño) me regaló el terreno; la verdad se siente bonito, mucha alegría de tener ya las escrituras, ya tenía tiempo esperándolas, que me faltaba un papel, ya llegaban, ya no y así, pero ahora sí aquí las tengo”, dijo.