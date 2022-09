Diputada local busca gestionar recursos para saldar adeudos a trabajadores de Jumapae en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Se continúa gestionando para que los recursos pendientes de salarios y aguinaldos pasados a trabajadores de Jumapae sean enviados por Gobierno del Estado, manifestó la Diputada Rosario Sarabia.

“Seguimos tocando puertas hasta solucionar el problema de Jumapae, no se ha hecho entrega de ese recurso, pero estamos insistiendo, en que el recurso sea cumplido, es un derecho es obligación del estado resolver esa situación”, dijo.

En reuniones con los trabajadores de la Jumapae ha escuchado que están desesperados porque requieren ese recurso que desde años pasado se les adeuda.

Es un tema que ya le plantearon de manera directa al Gobernador Rubén Rocha Moya en su visita hace unos meses y aunque esta el compromiso de entregar recursos para que se subsanen los adeudos, aun no se les envía, indicó.

Por lo que espera esta semana reunirse con el Gobernador para seguir insistiendo en que se envíe ese dinero y evitar que en los próximos meses llegue nuevamente otro aguinaldo y se vaya aumentando el adeudo con los trabajadores.

“Considero que no podemos llegar a la suma de más prestaciones sin resolver, de no ir arrastrando esos adeudos, se irá formando una bola de nieve que no se podrá parar, están desesperados los compañeros (de Jumapae) los he escuchado”, dijo.

Informó que el viernes también se reunirá con la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez para ver este tema y otros pendientes como lo relacionado a obras públicas que deberán presupuestarse para el otro año, entre estas algunas relacionadas con el tema turístico de comunidades como Teacapán.

Trabajadores de Jumapae han solicitado apoyo a diversas instancias entre las que esta el Gobernador Rubén Rocha Moya para que de solución a una serie de deudas por salarios y aguinaldos que dejó pendiente la administración pasada, se indicó que se requieren alrededor de 3 millones de pesos para estos pagos.