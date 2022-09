$!Don Francisco se regresa a limpiar árboles de mango; para él, la temporada de camarón ya concluyó

“Ya me voy ‘desahuciado’, a que le tiro, no me llegó Bienpesca, a que ando batallando, salí a las 4 de la tarde de ayer a pescar, llegue a las 5 de la mañana de hoy (lunes) con 5 camarones, ya se acabó el camarón, se lo acabaron los changos (artes de pesca prohibida)”, señala mientras termina de empacar.

Por agua llegó al sitio de su cooperativa la General Lázaro Cárdenas, cruzando los cerros y marismas desde Apoderado en Rosario, la comunidad donde reside, pero aquí ya no hay más que hacer por esa razón se va, manifestó.