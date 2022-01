$!Don Remedios, el hombre que emprendió, sin querer, su negocio de hot dogs en Escuinapa

“Trabajaba yo haciendo ladrillos, mi suegro me decía que empezara a vender hot dogs, yo no quería, al principio solo vendía un solo paquete de pan, sí me desesperaba porque pensaban que con eso no mantenía a mi familia”, recuerda.

Era 1980 cuando empezó con la actividad, comprando un carro para hot dogs que por 41 años ha conservado, es un vehículo que intenta mantener porque ya no encuentra otro de éstos y el valor ya no es solo económico, sino emocional, explica.

“Un policía me vendía el carrito, en 100 pesos, mi suegro me dio 20 pesos para ayudarme a pagar porque se me hacía difícil, me costó mucho y me enamoré de este carrito, busco mantenerlo bien, está atento, ya no hay de éstos”, relate mientras vende.