Durante las lluvias, Protección Civil de Escuinapa llama a la gente a evitar ir a los ‘arroyitos’

ESCUINAPA._ Protección Civil de Escuinapa hizo un llamado a la población a que durante la lluvia, evite ir a “los arroyitos” que se ubican en caminos y cerros afuera de la ciudad.

“Ya tuvimos a unas personas varadas hacía la zona, hace como un mes, iban en camionetas 4x4, ellos ya no pudieron pasar de regreso y estuvieron 12 horas varados, el llamado por eso es evitar ir, principalmente cuando se tienen amenazas de lluvia”, dijo Román Toledo Bustamante.

El coordinador de Protección Civil Municipal precisó que eran alrededor de 30 personas las que se quedaron varadas hacía la zona de El Camarón, pues se generó un torrente de agua de un arroyo, por lo que ya no pudieron pasar de regreso a la ciudad.

Al tenerse lluvias es posible saber cuánto es lo que se tiene de precipitaciones en la ciudad o comunidades, pero no en la zona serrana, que es donde se pueden tener lluvias con más abundancia, lo que generará aumento en los cauces de arroyos o ríos.

“Sí se les dice que se tienen posibilidades de lluvia es mejor que no salgan, sé que los ‘arroyitos’ es algo que visitan en esta temporada, pero lo mejor es no salir y no mantenerse en cauces ni cerca de arroyos”, dijo.

Toledo Bustamante señaló que no pueden estar moviendo personas de Protección Civil para que hagan una especie de retén y no permitir el paso de la población, se debe tener conciencia de la población de los riesgos que se tienen cuando van a esos sitios y estar más pendientes de los boletines meteorológicos.

“Si ven o saben de algún aviso o dicen que lloverá es mejor que no vayan, no sabemos qué cantidad de agua baja de los cerros o los escurrimientos, los ríos o arroyos crecen rápidamente y no avisan”, señaló.