El agua potable fue el tema que dominó el primer debate para Presidentes Municipales en Escuinapa

ESCUINAPA. –Rehabilitaciones de pozos, nuevas perforaciones, proyectos por realizar o realizados, el agua potable fue el tema que domino el primer debate para Presidentes Municipales organizado por el IEES y el Consejo Municipal Electoral.

El enfoque principal de los candidatos como PRI, PAN, PT, PAS-MORENA y Movimiento Ciudadano fue como resolverán o han intentado solucionar el problema que es ya es una situación que padecen los escuinapenses.

Los candidatos del PRD, RSP se abocaron a señalar que no están para generar más promesas, ni engaños que por años han estado como discurso en ‘políticos de experiencia’.

La primera en participar fue la candidata del PRI Fernanda Oceguera Burquez quien señalo que conoce el acueducto Baluarte- Escuinapa y Baluarte- Teacapán, por lo que señaló que es falso que este requiera millones de pesos para hacer obras de agua potable o endeudar al municipio por 30 años como algunos los proponen.

Se requiere rehabilitar los pozos, aumentar el diámetro de la tubería en pozos de algunas comunidades y perforar otros pozos, como gobernante hará los trabajos pues tiene palabra de mujer, indicó.

“Ya basta dan impotencia saber qué municipio sufra todos días por este problema (agua potable) tengo propuesta sin engañar al decir que se quiere cierta cantidad de dinero, porque eso es falso” dijo.

La candidata aprovecho por lo menos dos espacios siguientes para continuar señalando como hará que se haga realidad el tener agua potable.

El candidato del PT Víctor Manuel Díaz Simental continuo con el tema señalando que el tema del agua es algo que ha trabajado desde hace años, con especialistas en el tema, esta es la principal demanda que ha encontrado en la población.

“La principal demanda de toda la sociedad es el agua, este es un proyecto de años (el que tienen) no de ocurrencias, ni historias fallidas, hay un grupo de ingenieros altamente experimentados, que trabajan en lo que es el abastecimiento de agua potable” dijo el candidato.

José Luis Villagrana Olivares indicó que para este problema que se ha convertido en algo sentido en el municipio, presento hace unas semanas el proyecto MAS, que contempla reparaciones técnicas y saneamiento financiero de la Jumapae.

“Tengo propuesta concreta, hace días presenté el plan MAS en cuatro pasos, uno es el saneamiento de finanzas, Jumapae cuesta mucho resuelve poco, dos son las inversiones en equipos de bombeos, tres perforaciones de pozos y cuatro cloraciones de agua porque merecemos agua y merecemos este limpia” dijo.

El candidato de Movimiento Ciudadano Hugo Enrique Moreno Guzmán indicó que, en su periodo como Alcalde en 2017 trabajo en el problema de agua potable, dando mantenimiento a los acueductos y haciendo perforaciones de pozos.

“En dos mil diecisiete hicimos pozos nuevos, rehabilitamos cárcamo de bombeo, las cuatro bombas, se estuvo trabajando en eso” dijo.

En una de sus participaciones la candidata del PRD Fernanda Alvarado Mayorquín respondió a los candidatos, señalando que conoce la situación del agua y como se padece porque es una mujer que labora en el campo.

“No puedo irme como el topo haciendo pozos y más pozos, donde no tenemos los mantos freáticos para dar agua, la idea es meter ecología, árboles que nos genere como tener agua, no tirar el dinero de ‘oquís’, aprovecharlo en otras necesidades” dijo.

El candidato de Redes Sociales Progresistas Eliud Aguilar Iñiguez manifestó que su intención no es prometer algo que no se cumplirá, desde su gobierno será con acciones, para que lo recuerden como alguien que trabajo para su municipio. “No vengo a prometerles agua, luz, pavimentación, gobiernos anteriores no le han cumplido, llegan a la presidencia, regresan y se van, permitan llegar a la presidencia y desde ahí trabajar, implementar acciones para un mejor Escuinapa que me recuerden como alguien que sí trabajo” señaló.

La candidata del PAS- MORENA Blanca Esthela García manifestó que conoce las necesidades de la población, que ha estado recorriendo la comunidad, ha dado apoyos a las personas a través de un trabajo altruista.“ Trabajaremos bajo un eje central que es la honestidad, vamos a hacer uso estratégico de los recursos, en mi gobierno serán escuchadas sus necesidades, quien llegué conmigo llegara a servir no a servirse del pueblo, me atreví a esta candidatura para lograr un municipio prospero” dijo. Los candidatos abundaron sobre lo que harán de ser Presidentes, como obras de pavimentación, alumbrado público, drenaje y servicios básicos que no se están cumpliendo.

La candidata del PRI Fernanda Oceguera Burquez fue la que se subió al ‘ring’ haciendo alusión a los candidatos del PAN José Luis Villagrana en una primera participación y contra el candidato de Movimiento Ciudadano Hugo Enrique Moreno Guzmán, solo encontró contrarréplica en este último.

Al candidato del PAN le manifestó que, como Tesorero en Rosario, la Auditoria Superior del Estado no aprobó sus cuentas y mostró copias de eso, pues indicó que fue uno de los municipios con más desaseos financieros. “El Rosario fue uno de los municipios peor manejado por desaseo financieros y faltantes escandalosos, aquí están las auditorias...además mencionas que fuiste participe de la transformación de Rosario, ‘te hago la pregunta’ ¿en que se transformó, en un pueblo inseguro, sumido en la violencia y la zozobra que viven los rosarenses? Y los escuinapenses no queremos vivir de esa forma, soy Fernanda Oceguera, mi honestidad es mi forma de vivir” señaló Oceguera Burquez.La candidata no encontró eco a su señalamiento por parte de Villagrana Olivares, quien por su parte elogio algunas características de cada candidato, entre ellos la sonrisa con la que enfrenta las situaciones la candidata del PRI.

Oceguera continuo con su señalamiento en su siguiente participación al candidato de MC, a quien acusó de estar ‘enraizado’ como candidato y haber comprado diversas propiedades por lo que señaló que no le salen cuentas de como las ha obtenido.“Mira todo lo que tienes, dos camionetas de lujo, dos aurigas, una casa en Mazatlán, otra en Escuinapa, a mí no me dan las cuentas, por cierto, aquí tengo copia de la auditoria, traes faltantes y obras fantasmas, para que quieres ser presidente otra vez...si mucha gente quiere que regreses, pero lo que te llevaste, soy Fernanda Oceguera y en mi gobierno no haremos payasadas” señaló.

El candidato respondió en su siguiente participación, mostrando cheques de obras pagadas por la entonces Alcaldesa Fernanda Oceguera Burquez de obras hidráulicas que presuntamente no se realizaron.

“Fernanda tú lo sabias, aquí están los cheques emitidos por ella, son dos obras que ella la pago, Fernanda Oceguera como regidora fuiste testigo del hackeo de tres millones de pesos, tu estuviste coludida con los tres millones de pesos Fernanda” señaló.

Después de las confrontaciones, los candidatos concluyeron invitando a los ciudadanos a participar votando el 6 de junio, en el que decidirán el destino del municipio durante la jornada electoral.