El Covid-19 no se va de vacaciones y permanece al acecho: Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA. _ El Covid-19 no se va de vacaciones, permanece al acecho, por lo que si no hay necesidad de salir de casa es mejor permanecer ahí, señalo el Alcalde Emmett Soto Grave, al dar el banderazo del operativo de Semana Santa.

“El Covid no se va de vacaciones, el Covid está permanente, es importante decirle a la ciudadanía, los ciudadanos salimos de vacaciones, pero el Covid no, está al acecho esperando enfermar a las personas, el mensaje es, si no tienes a qué salir a lugares con concurrencia social, no lo hagas”, dijo.

El virus permanece, no se ha ido y la población deberá acostumbrarse a convivir con este problema mientras llegan las vacunas, las cuales ya representan una expectativa de una mejor calidad de vida.

“Ojalá sea el último año que estemos conviviendo con el Covid, digo conviviendo porque esta enfermedad no se va a ir, pero por lo menos con la vacunación nos da expectativas de una mejor calidad de vida, eso nos alienta” dijo.

Aquellos que no tengan necesidad de salir ante estas vacaciones, es mejor que permanezcan en casa, no es necesario ir a playas o balnearios que serán concentración de personas, recalcó.

Las autoridades también han cambiado sus roles ante la pandemia, indicó, pues mientras antes buscaban la seguridad vial, de los bañistas, hoy tienen que asumir la seguridad sanitaria, buscar que todos los lugares de concurrencia cumplan con las medidas sanitarias, para poder tener un saldo blanco.

Por su parte el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Carlos Natarén Ovando, informó que en el operativo Semana Santa 2021 participan 146 elementos.

“El operativo estará (vigente) del 29 de marzo al 5 de abril próximo y vamos a buscar que se respeten los protocolos sanitarios, que se acaten las recomendaciones por Covid-19”, dijo.

Las playas permanecerán abiertas, pero con filtros en cada una de ellas, para que se tenga un control de acceso a visitantes, pues solo se permitirá la entrada a un 50 por ciento de la capacidad de cada playa o balneario.

Estos lugares permanecerán abiertos hasta las 18:00 horas, las familias que estén en la playa deberán mantener una distancia de 2 metros entre cada familia, no se permitirá la colocación de templetes, conciertos o bailes.

Se estará vigilando que los lugares con venta de comida, cumplan con los protocolos sanitarios que marcan las dependencias de salud, manifestó.

El operativo será apoyado con 17 vehículos, 18 motos, una ambulancia, un camión cisterna y dos lanchas, se trabajará de manera coordinada con elementos de las corporaciones del estado y federales, así como con los cuerpos de auxilio.