$!El dolor inunda a Tecualilla tras la muerte de William Orismar

Y en la casa de William, ubicada frente a la iglesia, su abuelita Tere despide a su compañero de mandados, mientras se abraza a la profesora del pequeño que llegó a dejarle flores y globos a su féretro.

“Pidió permiso para ir a jugar y no volvió. Cómo me duele mi niño, me duele muchísimo”, le expresa doña Tere a la profesora.

En la sala donde William vivía junto a sus papás, su abuelita y sus dos hermanos, Luis Efrén y un pequeño de 3 meses, están las cosas que más le gustaban.