‘El Mapa’ recibe tres andaderas y ya hasta se mueve por su casa

ESCUINAPA._ A Juan Manuel Moreno Rojas no le llegó una sino tres andaderas para apoyarse en su movilidad.

“El Mapa” intentó volver a caminar, su cara mostraba otro semblante, agradecido por las muestras de cariño de los ciudadanos.

Los escuinapenses respondieron al llamado de ayuda para el vendedor de ceviches, quien a través de Noroeste difundió su caso.

“Vino hace como una hora una camioneta, me dijeron: ‘le manda esto ‘El Gato Bibriesca’, eran dos andaderas, muchas gracias, muchas gracias, de veras, ya me pude mover, anduve por la casa, tiene hasta freno”, dijo mostrando una de las andaderas.

La gente que lo visitó le dio el impulso de levantarse de la cama y de pensar en que tiene oportunidad de volver pronto a la calle, a “contagiarse” de la gente que le compra el ceviche.

“Vino Yadira y me trajo una andadera, le dije ‘mija llévatela, ya tengo dos aquí’, y ya cuando no las use yo mismo se la llevaré a quien la necesite, a quien le pueda servir como a mí”, expresa.

“El Mapa” tiene carencia económica, pues un día antes de mostrar su caso estaba preocupado por el pago de la renta donde vive.

Sí ocupa, reconoce, pero cree que con los apoyos que le llegan de 70 y Más podrá reponerse, que pronto volverá al trabajo, por eso se siente feliz.

A través de Noroeste la señora Celia Rojas se comunicó para dar su apoyo con una andadera, con todo el ánimo de ver pronto recuperado a “El Mapa” y a su casa llegaron dos personas más que vieron su historia.