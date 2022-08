$!‘El Pinto’ y ‘Dexter’ acompañan a Noé hasta la secundaria, en Escuinapa, para protegerlo

ESCUINAPA._ Noé Hernández ha regresado este lunes a la secundaria Francisco C. Frías Castro, pero esta vez no lo hizo solo.

Al terminar el acto cívico y las primeras clases, Noé busca la manera de mandar a “Dexter” y “El Pinto” a casa sin resultados favorables, por lo menos esta mañana.

“A la escuela no me acompañaban, pero como la secundaria está cerca, pues tengo qué llevarlos a la casa, porque me los pueden golpear, porque piensan que pueden morderlos, pero no hacen nada”, explica.

Noé está en segundo grado, su institución está a una cuadra de su domicilio, hay reglas qué cumplir, dice, ya que el director de la escuela puede no permitir que los perros estén ahí con él todo el tiempo.

Al regresar a clases presenciales el ciclo pasado, los animalitos sabían a dónde estaba, por lo que llegaban a sentarse a la sombra de los árboles que se tienen en la secundaria y ahí lo esperan a que termine su día académico.

“‘Dexter’ entiende mejor sí me sigue para regresarlo, pero ‘Pinto’ es más ‘burro’, no hace caso, me espera, tengo al ‘Güero’ a ‘Ronny”, explica.

“La casa está cerca, a una cuadra, pero sí batallo para que se vayan, lo que ellos quieren es esperarme, andan de aquí pa’ allá buscándome”, expresa.