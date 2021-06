El PRI debe pagos a representantes de casilla del 6 de junio; exigen que les paguen

ESCUINAPA._ Representantes del PRI en las casillas electorales señalaron su molestia porque se les adeuda el recurso prometido, como pago el día de la jornada electoral.

“Nos prometieron pagarnos los del PRI para que fuéramos representes de partido, y nada que nos han dado, algunos estuvimos desde las siete de la mañana hasta las 11 de la noche y no recibimos pagos, ni las gracias”, dijo uno de los denunciantes.

El compromiso de pago por estar en las casillas era de 1 mil pesos al término de la jornada, pero no se les pagó.

La presidenta del PRI, Claudia Tiznado Flores, manifestaron, argumentó que la falta de pago se debía al secuestro del Secretario de Organización.

Pero la persona fue liberada al lunes siguiente de la jornada electoral, y es momento que continúan sin pagar lo que había prometido se les daría, manifestaron.

“Somos de diferentes partes, no nada más de Escuinapa (cabecera municipal), estamos de La Concha, Cristo Rey, Isla del Bosque y así, a todos nos prometieron recompensa por haber estado en las casillas, yo estuve hasta después de las 12 de la noche y no nos pagaron”, dijo otro de los denunciantes.

Indicaron que algunas son madres de familia que ante la oportunidad de empleo que por un día les ofrecía el partido, decidieron dejar encargados a sus hijos con su familia para ir a trabajar.

“Es un trabajo que se hizo y se tiene que pagar, la doctora dice que estamos exigiendo un pago porque no queremos al PRI, que no lo hicimos por convicción, que ella ama al partido y está ahí sin recibir paga”, dijo otra de las quejosas.

Manifestaron que la dirigente del PRI les dice que el pago lo debe hacer el Estado, y que ella no se quedó con ningún recurso, pero lo que quieren es que se les pague por el trabajo realizado.

“Estuvimos pasando calor, hambre y sed, se aprovecharon de las necesidades del pueblo, de necesitar remuneración y abusaron de nuestra confianza, entre nosotros estamos madres solteras, nos piden compresión, pero esperábamos ese pago”, dijo otra de las personas.

Al respecto la presidenta del PRI, Claudia Tiznado Flores, reconoció que se adeuda el recurso a representantes de casilla, que suman más de 100 personas que laboraron el 6 de junio.

“El tramite está en el estado, no se nos ha dicho que no se vaya a otorgar el apoyo, pero se está buscando el recurso, jamás se les dijo de cuánto era el apoyo, no hay una cantidad pactada”, dijo.

La cuestión económica la maneja el PRI estatal, con quien se está gestionando el recurso, al parecer ellos están haciendo la gestión ante el PRI nacional, por lo que hay que esperar.

Informó que se tuvieron 89 casillas y en éstas había de una a dos representantes, por lo que hay más de 100 personas a las que se les adeuda el recurso económico de la jornada electoral.