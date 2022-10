‘El Químico’ sí fue a pedirle ayuda ante denuncia, afirma Rocha Moya; reitera que no se puede meter

ESCUINAPA._ El tema del Presidente Municipal de Mazatlán está en el terreno judicial en el que no puede intervenir, aunque Luis Guillermo Benítez Torres sí se lo pidió, manifestó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Inicialmente me dijo (del problema) habló conmigo y justamente ese día se estaba presentando la denuncia por la Auditoria Superior del Estado en la Fiscalía, hay una denuncia ciudadana, de los regidores, entonces tienen que correr por un carril, que es el carril de la judicialización y ahí no tiene que meterse el Gobernador, no es mi competencia”, dijo.

Rocha Moya hizo hincapié en que sí le pidió apoyo para que no se agravara la situación, pero que de manera particular en que el proceso se realizará con apego a derecho y en efecto así será.

“... pues como en todos los casos está la presunción de inocencia, entonces como a todas las personas se le debe dar respeto y que todo sea con apego a la ley”, señaló.

Admitió que no puede decir que Benítez Torres se debe separar del cargo, pues eso es algo que solamente lo puede decidir el Alcalde.

“Él debe saber la magnitud de la situación y en razón de eso tomar sus propias decisiones, cada quien es dueño de sus propias decisiones”, dijo.

“La responsabilidad de este caso lo definirá la propia Fiscalía de Justicia y ya se afirmó que se está integrando la carpeta y el tema esta en el terreno judicial”.

El Gobernador indicó que no acudirá al Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Mazatlán, pues tiene una salida fuera y al parecer hasta el momento no ha sido invitado.

“No estoy invitado, pero aquí entre nos, aunque me inviten no voy a ir, de una vez se los digo, ¿para qué enrarezco...?, vería mi agenda, pero el martes estoy en México, que buena salida”, dijo para reírse.

Su salida a México está programada de tiempo atrás, aclaró, y es para dar una conferencia por la organización Mejoredu, que se encarga de mejorar la educación de manera continua y con la que trabajó cuando fue Senador.